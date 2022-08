Feuerwehr überprüft Brandmeldeanlage

Die Feuerwehr Spaichingen ist laut Mitteilung den 101 bis 103 Einsatz in diesem Jahr gefahren. Eine ausgelöste Brandmeldeanlage aktivierte die Einsatzabteilung der Feuerwehr Spaichingen auch am Mittwochabend, 10. August. Gleiches trug sich am darauffolgenden Donnerstagabend zu.

Die Einsatzstelle wurde jeweils von der Feuerwehr sowie der Polizei angefahren. Da im Gebäude keine Feststellung in Form von Rauch oder Feuer ausgemacht werden konnte, wurde die Anlage zurückgestellt und an den Betreiber übergeben.

Dazwischen suchten zwei speziell geschulte Kameraden der Feuerwehr Spaichingen am Mittwoch gegen 20 Uhr ein Wespennest an einem Wohngebäude im Stadtgebiet auf. Ein befugter Insektenbeauftragter hatte das kostenpflichtige Tätigwerden der Feuerwehr angeordnet. Die Insekten konnten jedoch nicht an der vermuteten Stelle ausfindig gemacht werden, so dass die Feuerwehr unverrichteter Dinge wieder einrücken konnte.