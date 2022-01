Feuerwehr schafft Weg für Retter

Am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr hatte ein Bewohner eines Hauses in einem Spaichinger Wohngebiet einen medizinischen Notfall. Eine aufmerksame Nachbarin verständigte daraufhin den Rettungsdienst. Da kein Schlüssel für die Wohnung des Mannes vor Ort war, alarmierte die Leitstelle in Tuttlingen auch die Feuerwehr Spaichingen. Diese traf als erstes an der Einsatzstelle ein, erkundete das Gebäude und schaffte einen Zugangsweg zur Wohnung.

So konnte der eingetroffene Rettungsdienst die Behandlung des Patienten aufnehmen. Währenddessen wurde die Drehleiter von den Spaichinger Wehrleuten vorsichtshalber in Stellung gebracht, um, falls nötig, den Patienten mit Hilfe der Trage schonend aus dem ersten Obergeschoss zu retten.

Der Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Klinikum verbracht.

Die Feuerwehr Spaichingen war mit drei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften vor Ort. Ebenfalls an der Einsatzstelle waren der Rettungsdienst mit Rettungswagen sowie die Polizei.