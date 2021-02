Zu einer Ölspur ist die die Feuerwehr Spaichingen am Dienstag gegen 18.15 Uhr alarmiert worden. Ein Brandalarm am Donnerstag hingegen in Frittlingen hat sich als falscher Alarm herausgestellt: eine Gasmessung bei der auch Gas angezündet wurde, ist als Brand interpretiert worden.

Am Dienstagabend aber hat ein Auto in der Straße „Zur Dörre“ Betriebsmittel verloren. Die angerückte Feuerwehr Spaichingen nahm diese mittels Ölbindemittel auf.

Das Fahrzeug wurde danach durch ein Abschleppunternehmen zu einer Werkstatt gebracht.

Im Einsatz war die Feuerwehr Spaichingen mit fünf Einsatzkräften und einem Fahrzeug. Neben der Feuerwehr war die Polizei mit einem Funkstreifenwagen und ein Abschleppunternehmen vor Ort.