Feuerwehr rückt zu Heckenbrand aus

Die Spaichinger Feuerwehr ist am vergangenen Freitag gegen 13 Uhr zu einem Einsatz gerufen worden. Grund für die Alarmierung war ein Heckenbrand an einem Gebäude, teilt die Feuerwehr in einem Schreiben mit.

Noch vor Eintreffen der Feuerwehr hatten Anwohner erste Löschmaßnahmen gestartet, um den Brand einzudämmen. Die Besatzung des ersteintreffenden Löschgruppenfahrzeugs nahm umgehend ein Löschrohr unter schwerem Atemschutz vor, um den Brand der Hecke abschließend zu bekämpfen. Die Brandbekämpfung zeigte rasch Wirkung und somit konnte ein Übergreifen des Brandes auf das angrenzende Gebäude verhindert werden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Nachdem „Brand aus“ gemeldet werden konnte, wurden die Brandstelle noch mittels einer Wärmebildkamera nachkontrolliert, um etwaige Brandnester ausschließen zu können. Ebenfalls wurde das angrenzende Gebäude noch belüftet.

Zwei Anwohner hatten während Ihrer Löschmaßnahmen Rauch eingeatmet und wurden daher sicherheitshalber in einem Rettungswagen kontrolliert. Im Einsatz war die Feuerwehr Spaichingen mit fünf Fahrzeugen und 21 Feuerwehrangehörigen, sowie die Polizei und der Rettungsdienst des DRKs.