Feuerwehr rettet Patient aus oberem Stockwerk

Die Feuerwehr Spaichingen mit deren Drehleiter ist am frühen Dienstagabend ins Stadtgebiet alarmiert worden. An der Einsatzstelle galt es einen Patienten aufgrund eines medizinischen Notfalls für den Rettungsdienst aus einem Obergeschoss auf Straßenniveau zu transportieren. Hierzu wurde die spezielle Krankentragenhalterung am Rettungskorb der Drehleiter angebracht, berichtet die Feuerwehr in einem Schreiben. Im Einsatz war die Feuerwehr Spaichingen mit Drehleiter und Rüstwagen sowie sechs Feuerwehrangehörigen. Daneben der Rettungsdienst des DRK samt Notarzteinsatzfahrzeug.

Am Mittwochmorgen folgte gegen 9.30 Uhr die nächste Alarmierung. Dieses Mal galt es die Tür zu einer Wohnung im Stadtgebiet zu öffnen. Der Einsatz wurde gemeinsam mit der Polizei sowie dem Rettungsdienst abgearbeitet. Seitens der Feuerwehr Spaichingen waren der Rüstwagen und die Drehleiter mit sechs Mann an der Einsatzstelle, heißt es im Bericht der Feuerwehr.