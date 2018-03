In Hausen am Tann hat die Feuerwehr am Mittwoch gegen 8 Uhr vorsorglich den Gemeindekindergarten in der Mühlstraße geräumt. Zu dieser Zeit nahm die Kindergartenleiterin einen seltsamen Geruch im Kindergarten wahr, so dass sie die Kinder aus dem Kindergarten brachte und Bürgermeister Heiko Lebherz informierte. Dieser brachte vorsorglich die Feuerwehr in den Einsatz.

Seit dieser Zeit arbeitete eine Messgruppe der Feuerwehr Balingen an der Ursachenforschung, es wurden sogenannte Simultantests durchgeführt. Auch das Rathaus war laut Lebherz von der Geruchsbelästigung betroffen.

Die rund 20 Kinder nahmen es gelassen: Sie spielten während der Messungen in der Turnhalle unter Aufsicht der Erzieherinnen. Kurz vor 11 Uhr konnten die Messungen eingestellt werden.

Nach bisherigem Stand ist laut Bürgermeister davon auszugehen, dass die Geruchsbelästigung aufgrund der Wetterlage aus der Kanalisation stammt. „Hinweise auf eine gesundheitliche Gefahr bestehen nicht, Gefahrstoffe wurden nicht festgestellt.“ Betroffen von der Aktion war der Gemeindekindergarten Hausen am Tann wie auch die Tagespflege. Kurz vor 11 Uhr konnten die Kinder wieder in den Kindergarten.

