Feuerwehr muss Türen öffnen

Zum zweiten Einsatz innerhalb eines Tages wurden die Spaichinger Feuerwehrleute in der Nacht auf Mittwoch gegen 2.55 Uhr alarmiert. Es galt, eine Wohnung in der Alleenstraße „schadenarm“ zu öffnen, so die Pressemitteilung, so dass der Rettungsdienst Zugang zur Wohnung erhielt. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Spaichingen der Rettungsdienst des DRK und die Polizei.

Bereits am Mittag gegen 17 Uhr war die Spaichinger Feuerwehr zu einer Türöffnung nach Dürbheim alarmiert worden. Dort war es in einem Wohnhaus ebenfalls zu einem medizinischen Notfall gekommen. Die Feuerwehr musste die Tür für Rettungsdienst und Notarzt öffnen. Neben dem Rüstwagen und drei Mann aus Spaichingen waren die Feuerwehr Dürbheim, der Rettungsdienst des DRK sowie die Polizei vor Ort. Die Türöffnung in Dürbheim war übrigens der 100. Einsatz für die Feuerwehr Spaichingen in diesem Jahr.