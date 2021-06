Feuerwehr muss im Lenauweg Keller auspumpen

Im Lenauweg ist es am Montagabend im Baustellenbereich zur Überflutung mehrerer Keller gekommen. In zwei Häusern stand das Wasser einige Zentimetermeter hoch, wie die Feuerwehr Spaichingen berichtet.

Gegen 22.20 Uhr wurde die diensthabende Kleineinsatzgruppe der Feuerwehr Spaichingen mit dem Stichwort „Wasser in Gebäude“ alarmiert. Die mit zwölf Mann angerückte Feuerwehr pumpte mittels Tauchpumpen die Keller aus.

Da die Ursache für die Überflutung in einer vollgelaufenen Baugrube vermutet wurde, pumpte die Feuerwehr mit einer großen Tauchpumpe zudem die Baugrube in der Straße aus. Ein Nachfließen des Wassers in die Keller sei hierdurch unterbunden worden.

Nach drei Stunden war der Einsatz für die zwölf Wehrleute, die mit zwei Löschfahrzeugen angerückt waren, beendet.