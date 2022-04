Feuerwehr muss am Karfreitag ausrücken

Großer Aufruhr erlebte am Karfreitag die Eisenbahnstraße samt benachbarter Häuser. Abends gegen 21 Uhr alarmierte ein Rauchmelder die Feuerwehr Spaichingen. Die Wehrleute machten sich daraufhin mit einem Löschzug auf den Weg zu der städtischen Wohnunterkunft, in welcher dutzende Bewohner beherbergt werden. Immer wenn in einer Wohnunterkunft besonders viele Leute wohnen, sind die Wehrleute besonders aufmerksam und rücken in entsprechender Stärke an.

Vor Ort stellte sich durch das Auslesen der Brandwarnanlage des Gebäudes sowie die Erkundung in der betroffenen Wohneinheit schnell heraus, dass es zum Glück nicht brannte. Vielmehr hatte ein Bewohner gekocht und hierdurch gleich zwei Brandmelder in den Alarmzustand versetzt.

Die Feuerwehr stellte die Anlage zurück und rückte im Anschluss nach rund einer halben Stunde wieder ab. Im Einsatz war die Feuerwehr Spaichingen mit fünf Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften.