Feuerwehr holt Patienten vom Dach

Am Donnerstag gegen 11.30 Uhr ist die Feuerwehr Spaichingen zu einer Amtshilfe nach Aldingen gerufen. Auf einer Baustelle im Gemeindegebiet war es zu einem medizinischen Notfall gekommen.

Da sich der Patient auf dem Dach des Gebäudes befand, gestaltete sich dessen Transport nach unten schwierig, berichtet die Spaichinger Feuerwehr. Daher wurde die Drehleiter der Feuerwehr Spaichingen am Gebäude in Stellung gebracht, so dass der Patient mühelos mit dem Rettungskorb nach unten gebracht werden konnte.

Die Aldinger und Spaichinger Feuerwehrangehörigen konnten sodann den Patienten an die Kräfte des Rettungsdienstes übergeben.

Bereits am Vorabend ist die Feuerwehr Spaichingen gerufen worden. Die Bewohner eines Wohngebäudes im Stadtgebiet hatten über den Notruf von einem unangenehmen Geruch im Hausflur berichtet und um die Hilfe der Feuerwehr gebeten. Die Bewohner konnten von der Feuerwehr telefonisch beraten werden.