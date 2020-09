Gleich drei Mal innerhalb weniger Stunden hat die Feuerwehr Spaichingen am Montag zur Tat schreiten müssen. Haupteinsatz war ein Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Dürbheim, wo ein Arbeiter vom Dach gestürzt war.

In der Nacht zum Montag gegen 3 Uhr wurden die Feuerwehren Dürbheim und Spaichingen erstmals alarmiert: Grund war laut Pressemitteilung der Wehr eine automatische Brandmeldung aus einem Industriebetrieb in Dürbheim. Die Feuerwehrleute verschafften sich einen Überblick und konnten die Sprinkleranlage als Alarmursache ausmachen. Ein geöffneter Sprinkler in einem Kompressorraum hatte zum Druckabfall und somit zur Alarmmeldung geführt. Ein Feuer gab es nicht.

Um weiteren Wasseraustritt im Gebäude zu verhindern, wurde das Rohrnetz der betroffenen Sprinklergruppe abgeschiebert. Nachdem die Einsatzstelle an die Betriebsangehörigen übergeben war, konnten die Feuerwehrangehörigen einrücken „und ihre Nachtruhe fortsetzen“, so die Mitteilung. Im Einsatz war die Feuerwehr Dürbheim mit zwei Fahrzeugen sowie die Feuerwehr Spaichingen mit vier Fahrzeugen. Daneben war die Polizei mit einem Streifenwagen vor Ort.

Am Montag um 15.30 Uhr kam es auf einer Baustelle in Dürbheim zu einem Arbeitsunfall. Ein Mann war bei Arbeiten am Dachstuhl mehrere Meter abgestürzt und im Obergeschoss des Gebäudes aufgekommen. Um einen schonenden Transport des Patienten vom Obergeschoss zum Straßenniveau zu ermöglichen, war der Einsatz der Drehleiter der Feuerwehr Spaichingen mit ihrer speziellen Krankentragenhalterung erforderlich. Die Feuerwehr Dürbheim wurde laut Mitteilung zur Unterstützung hinzugerufen.

Neben den Feuerwehren Dürbheim und Spaichingen mit drei Fahrzeugen waren der Rettungsdienst samt Notarzt sowie der Rettungshubschrauber Christoph 11 aus Villingen-Schwenningen und die Polizei mit einem Streifenwagen im Einsatz.

Am Abend gegen 18 Uhr löste schließlich die Brandmeldeanlage eines Alten- und Pflegeheims in Spaichingen aus und alarmierte abermals die Feuerwehrleute aus Spaichingen. Die Erkundung im Gebäude ergab, dass angebrannte Speisen in einer Küchenzeile im Obergeschoss zwei automatische Brandmelder in den Alarmzustand versetzt hatten. Einen Brand gab es nicht, die Speisen waren bereits vom Herd genommen worden.

Nachdem die Brandmeldeanlage durch die Feuerwehr zurückgestellt worden war, konnte die Einsatzstelle an die Betriebsangehörigen übergeben werden. Der Einsatz war laut Feuerwehr nach rund einer halben Stunde beendet. Die Feuerwehr Spaichingen war mit vier Fahrzeugen und 16 Feuerwehrleuten vor Ort. Daneben waren der Rettungsdienst sowie die Schnelleinsatzgruppe des DRK und die Polizei im Einsatz.