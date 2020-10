Feuerwehr freut sich auf die neue Drehleiter

Die Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Spaichingen hat trotz Corona- Pandemie am Freitagabend in der Stadthalle stattgefunden, wenn auch in deutlich reduzierter Form. Es wurden keine Ehrungen, Beförderungen und Verabschiedungen vorgenommen sondern verschoben. Auch war diesmal die Jugendfeuerwehr, die sonst sehr zahlreich die Reihen füllt, zu Kommandant Patrick Heims Bedauern nicht dabei. Die 62 anwesenden stimmberechtigten Mitglieder von der Einsatzabteilung wählten in geheimer Wahl Patrick Heim für weitere fünf Jahre zu ihrem Kommandanten.

Für die Wahl des Stellvertreters wurde von Seiten der Feuerwehr Christian Schmid vorgeschlagen. Desweiteren schlug sich Roland Reichmann selber als Kandidat für das Amt vor. Die Mehrheit der Feuerwehrmänner wählte jedoch Christian Schmid als Nachfolger von Joachim Balg zum Stellvertreter.

In seinem Bericht wartete Kommandant Patrick Heim anfangs mit der Statistik auf. Am 31.Dezember betrug die Personalstärke 109 Mitglieder, untergliedert in 76 Personen in der Einsatzabteilung, 19 in der Jugendfeuerwehr sowie 14 in der Altersabteilung.

Das Jahr 2020 und hauptsächlich die letzten sieben Monate hätten den Übungs- und Einsatzalltag sowie auch den kameradschaftlichen Teil so ganz anders geprägt. Das Jahr 2019 dagegen könnte man nach dem Jubiläumsjahr 2018 als ein normales, aber ausbildungsintensives Jahr bezeichnen, so Heim. 691 Sonderausbildungen wurden zu dem normalen Übungsbetrieb gemacht.

Als aktuelle Investitionen nannte Heim die Ersatzbeschaffung der Drehleiter, die am 27. Oktober ausgeliefert wird. Anschließend folgt für die Drehleitermaschinisten eine dreitägige Ausbildung in Eigenregie. Möglich mache dies nur das überdurchschnittliche zeitliche Engagement von einzelnen Kameraden gepaart mit tief fundiertem fachlichem Wissen, so Heim.

Gleichzeitig formulierte Heim an Bürgermeister Markus Hugger die Bitte, dass dies auch in Bezug auf zukünftige Beschaffungen nicht als selbstverständlich angesehen werden sollte. Denn standardmäßig wären hier mit externen Beratern Honorarkosten von etwa 10 000 Euro entstanden. Weiter erfolgte die komplette Ersatzbeschaffung der Feuerwehrhelme.

Für das Frühjahr 2021 steht die notwendige Ersatzbeschaffung der persönlichen Schutzausrüstung an. Bei einer Anschaffung von 80 Garnituren für die Einsatzmannschaft und weiteren 20 Garnituren für den Ersatzpool wird mit einer Investitionssumme von rund 110 000 Euro gerechnet. Die ursprünglich auf dieses Jahr vorgesehenen neuen Kleiderspinde werden aufgrund Corona erst 2021 angeschafft. 2023 sei ein größerer Haushaltsansatz für Funkraum sowie Umstellung auf Digitalfunk notwendig.

„Seit März 2020 hat Covid 19 unseren Dienstbetrieb komplett auf den Kopf gestellt. Statt kameradschaftliche Treffen, gemeinsamen Übungen, Kinderferienprogramm, mehrtägiger Ausflug und Partnerschaftstreffen mit unserem Sallancher Kameraden und vielem mehr, beschränkte sich die Kommunikation von heut’ auf morgen auf Dienstanweisungen und strengen Vorgaben“, bedauerte der Kommandant. Mit Hygienekonzept habe der Übungsbetrieb wieder begonnen.

Von 139 Einsätzen in 2019 davon 37 Brandmeldungen, 44 Technische Hilfeleistung; sechs Ölspuren, vier Tierbefreiungen, neun Hochwasser, fünf Sturmschäden, zehn sonstigen und 24 Fehlmeldungen berichtete Schriftführer Stefan Keck.

Kassier Meinrad Grammer gab einen zufriedenstellenden Finanzbericht der Kameradschaftskasse. Die Kasse befinde sich in einwandfreiem Zustand bescheinigten Oliver Rees und Florian Schmid. In seinem letzten Bericht gab Jugendwart Florian Baal von einer erfolgreichen Jugendarbeit Zeugnis. Wiederum holten sich die Jugendlichen den Kreiswanderpokal in Wurmlingen. 21 Übungsabende wurden abgehalten. Als Obmann der Altersabteilung berichtete Wolfgang Hauser von den Aktivitäten der Alterskameraden.

In seinem Grußwort lobte Bürgermeister Markus Hugger die Arbeit der Spaichinger Wehr mit den vielfältigen Aufgaben und sicherte der FW seine wohlwollende Unterstützung zu.

Der bestätigte Kommandant Patrick Heim händigte an den seit Januar im Amt stehenden Jugendwart Tobias Hauser und seinem Stellvertreter Florian Schmid die Ernennungsurkunden aus.