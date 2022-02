Feuerwehr-Einsatz: Keller läuft voller Wasser

Ein Loch in der Wasserleitung hat am Mittwoch den Keller eines Wohnhauses in Spaichingen unter Wasser gesetzt. Als die Feuerwehr um kurz nach 19.30 Uhr eintraf, stand das Wasser im Keller bereits bis zu 20 Zentimeter hoch. Nach einer kurzen Erkundung der Sachlage wurden umgehend zwei Tauchpumpen eingesetzt und das Wasser abgepumpt. Außerdem versuchten die Wehrleute, das Loch zu stopfen. Als der ebenfalls alarmierte Energieversorger, zuständig für die Wasserversorgung, eintraf, konnte das Haus abgeschiebert werden. Nachdem der Keller wieder betretbar war, wurde das restliche Wasser mit Wasserschiebern entfernt.

Der Einsatz war nach zwei Stunden beendet.