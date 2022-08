Feuerwehr bleibt weiter im Dauerstress

Die Feuerwehr bleibt im Dauerstress. So gab es bereits vier Einsätze zum Beginn der Woche. Am Nachmittag des Montag löste kurz nach 16.30 Uhr eine automatische Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb in Spaichingen aus. Der angerückte Löschzug der Feuerwehr Spaichingen stellte keinen Brand fest und stellte die Brandmeldeanlage zurück.

Noch während dieses laufenden Einsatzes wurde die Feuerwehr durch die Integrierte Leitstelle zu einem ein Kleinkind in einem PKW im Stadtgebiet alarmiert, das eingeschlossen war und der Schlüssel im Fahrzeuginneren lag. Weil das Kind bereits einige Minuten im vollständig geschlossenen, in der Sonne stehenden PKW festsaß, zerstörten die Feuerwehrleute sofort eine Seitenscheibe des PKW, befreiten das Kind und übergaben es dem Rettungsdienst, der die Versorgung und Betreuung übernahm.

Wenige Minuten später gegen 17 Uhr alarmierte die bereits bekannte Brandmeldeanlage im Industriegebiet wieder, weshalb auch diese Einsatzstelle parallel nochmals beschickt werden musste. Wieder war es Fehlalarm.

Bereits berichtet wurde über den ersten Einsatz am frühen Morgen des Montag als die Spaichinger Drehleiter bei einem gemeldeten Gebäudebrand in Aldingen unterstützte.