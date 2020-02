Feuerwehr birgt liegengebliebenen LKW

zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem LKW einer Spedition ist es am Donnerstagnachmittag auf der Kreisstraße K 5913 zwischen Spaichingen und Schura gekommen. Der LKW kam in Folge des Unfalls von der Fahrbahn ab und rutschte in eine Leitplanke am Straßenrand.

Da der LKW regelrecht auf der Leitplanke auflag, so berichtet die Feuerwehr Spaichingen, forderte die Polizei die Feuerwehr Spaichingen an, um den LKW zu bergen, damitr die Straße rasch wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte.

Die Feuerwehrleute entfernten die Leitplanke unterhalb des LKW mit Hilfe eines Trennschleifers. Im Anschluss konnte der LKW wieder vollständig zurück auf die Fahrbahn gefahren werden.

Die Kreisstraße wurde nach Abschluss der Aufräumarbeiten von der Polizei wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Die Schadenhöhe ist nicht bekannt.

Im Einsatz war die Feuerwehr Spaichingen für rund eine Stunde, mit zwei Fahrzeugen und vier Mann. Daneben waren die Polizei sowie ein Abschleppunternehmen vor Ort.