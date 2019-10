Feuerwehr bildet Truppführer aus

Unter der Leitung der Ausbilder Sven Wagner und Joachim Balk ist jüngst der Truppführerlehrgang bei der Spaichinger Feuerwehr zu Ende gegangen.

Über drei Wochen bildeten sich Feuerwehrleute der Feuerwehren des Landkreises Tuttlingen weiter und dürfen sich nun Truppführer nennen. Neben wichtigen theoretischen Grundlagen wurde den Feuerwehrleuten vor allem Einsatztaktik in den Bereichen der Brandbekämpfung und technischer Hilfeleistung näher gebracht. 35 Stunden erbrachte so jeder der Teilnehmer in den letzten Wochen. Von der Feuerwehr Spaichingen haben Maximilian Dreher, Mathis Efinger, Benedikt Jäggle und Alexander Veser den Lehrgang absolviert.