Am Montagmorgen ist unter dem Vordach der Mehrzweckhalle eine Noppenfolie in Brand geraten. Die Feuerwehr musste löschen. Kurz vor 11 Uhr wurde an der Halle eine Rauchentwicklung festgestellt und die Feuerwehr verständigt. Ursache für die Rauchentwicklung war laut Polizei eine brennende Noppenfolie am Fuß einer Vordachstütze im Eingangsbereich. Möglicherweise hat eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe die Folie zum Schmelzen gebracht und in Brand gesetzt. Die Mahlstetter Feuerwehr, mit zwei Fahrzeugen und acht Mann angerückt, löschte das Feuer. Zu einem größeren Schaden kam es nicht. Der Verursacher ist nicht bekannt. Es gibt laut Polizei keinerlei Hinweise auf einen möglichen, fahrlässigen Brandstifter.