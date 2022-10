Festival der Stimmen in Tuttlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei dem 24. Festival der Stimmen Tuttlingen am Sonntag, 6. November um 18 Uhr feiert Regina Berner ihr Debüt der eigens geschriebenen Musical-Operette „Mein Land der Fantasie“ in der Stadthalle Tuttlingen.

Benjamin und Fiona irren - wie viele andere auch - durch Wald und Dickicht und suchen verzweifelt einen Weg heraus. Es dämmert schon und sie entschließen sich, ein Lager für die Nacht zu suchen, um neue Kräfte zu sammeln. Sie legen sich, wie auch alle Geister der Natur: Feen, Elfen und Trolle zur Ruhe. Da ziehen im Traum die Ereignisse der letzten Monate vorüber.

Der Wissenschaftler Dr. William Hope entdeckt einen Impfstoff namens HPX-13, der die sagenhafte Wirkung hat, aus dem Menschen die böse Seite von der guten Seite ganz zu trennen. Dr. Hope ist überzeugt, dass damit das Leben und die ganze Welt von allem Bösen, von aller Last befreit ist. Allein durch ihn und seine Entdeckung!

Aber dieses Böse, verkörpert durch Mister Hyde (der Schatten), ist nun völlig entfesselt. Die Balance, welche ein Mensch normalerweise in sich hat, die Macht des Guten über das Böse - die Moral, das Gewissen - existiert nicht mehr. So geschieht alles, was niemals geschehen sollte: Hass, Mord, Intrige, Spaltung, Krieg und Kampf der Menschen. Es scheint, als ob Hyde, das Böse gewonnen hat. Nur eine Kraft scheint stärker zu sein.

Das Land der Fantasie, in welchem Menschen frei wie die Wolken fliegen können, sich in Liebe und Brüderlichkeit begegnen und mit Respekt und Achtung allen Lebewesen, Pflanzen und der Natur begegnen.

17 bis 18 Uhr Donauterrassenfoyer Kunstausstellung Tomi Eckert (Mühlheim a. d. Donau) & Live Musik des Klarinettentrios der Musikschule Blumberg (Leitung Julia Guhl) & Catering, Vokalsolisten und Ensembles von Regina Berner, Jugendchor Seitingen (Leitung Judith Lang-Rutha), Gesamtleitung, Arrangement und Begleitung am Flügel: Regina Berner. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.