Ferienprogramm der TV-Leichtathleten kommt an

Wegen des Erfolgs der vergangenen Jahre haben sich beim Kinderferienprogramm der Leichtathleten des TV Spaichingen 34 Kinder angemeldet. Wie immer standen Spaß und Spannung im Vordergrund, so eine Pressemitteilung. So konnte den Kindern ein spielerischer Einblick in verschiedene Wettbewerbe der Leichtathletik geboten werden.

Tanja Ragg, die Leiterin der Abteilung Kinderleichtathletik, hatte einen tollen Plan vorbereitet und einen neuen Parcours entwickelt, der für die Kinder gut umzusetzen war. Nach anfänglichen Schwierigkeiten waren alle Kinder auf vier gleich große Gruppen verteilt. Die Spannung war groß, welcher der sechs Wettbewerbe als erstes absolviert werden sollte.

Eine Viertelstunde Zeit

Die Helfer erklärten bei jeder Station, was zu machen war. Da bereits ein paar Profis unter den Kindern waren, gab es in der Umsetzung keine Probleme und der Parcours konnte reibungslos von allen absolviert werden. Pro Station hatten die Kinder 15 Minuten Zeit.

Nach der Station Stab-Weitsprung wurde der Hürden-Hindernispendellauf auf zwei Strecken aufgebaut. Bei einer waren die Hindernisse Bananenkisten und bei der anderen spezielle Hürden für Kinder. Bei der nächsten Disziplin sollten sechs Dosen mit Tennisbällen abgeworfen werden. Highlight und Schlusspunkt war die Biathlonstaffel. Hier traten jeweils zwei Teams gegeneinander an. Jede Mannschaft schickte ihre Mitglieder paarweise auf die Reise, um zunächst eine Laufstrecke zu absolvieren. An einem Stopp mussten mit sechs Bällen drei Dosen von einem Tisch heruntergeworfen werden. Sollten Dosen stehen bleiben, mussten Strafrunden gelaufen werden.

Zum Abschluss erhielt jedes Kind eine Teilnehmerurkunde.