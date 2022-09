Ferienprogramm am Zundelberg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum Ende der Sommerferien fand das Ferienprogramm der DAV MTB-Gruppe am Zundelberg statt. Etliche Helfer betreuten rund 30 Kinder zwischen 6 und 14 Jahre, die sich auf einem Parcour warmfahren durften, bevor es auf die beliebten Spaichinger Trails ging. Neben Essen und Trinken erhielt jeder Teilnehmer eine Urkunde sowie ein kleines Präsent. Da die Begeisterung so groß war, bietet die MTB-Gruppe für diesen Herbst nochmals kleinere Abendausfahren für Kids an, die je nach Wetterlage, so lange wie möglich aufrechterhalten werden.