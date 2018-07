Fenchel ist gut bei Darmkrämpfen und Durchfall

In unserer wöchentlichen Serie widmet sich der Spaichinger Heilpraktiker Helmuth Gruner heute dem Fenchel.

Fenchel ist nicht nur ein köstliches, wohlschmeckendes Sommergemüse, das ursprünglich aus dem Mittelmeerraum kommt, sondern auch ein wichtiges Heilmittel in der europäischen und chinesischen Heilkunde, das in vielen Gärten aus gutem Grund angebaut wird. Er wird seit Jahrtausenden in der Heilkunde vieler Länder immer wieder beschrieben.

Schon Hildegard von Bingen schrieb: „Sein Samen ist von warmer Natur und nützlich für die Gesundheit, denn wer ihn auf nüchternen Magen isst, vermindert üblen Schleim und unterdrückt den schlechten Geruch seines Atems. Die Augen können klarer sehen. Der Mensch nehme Fenchelsamen, zur Hälfte Galgant und zur Hälfte des Galgant Diptam, zur Hälfte des Diptams Habichtskraut und pulverisiere es zusammen. Das Pulver hält den gesunden Menschen gesund, den Kranken aber stärkt es.“

Wer kennt nicht die Magen- und Darmbeschwerden unserer Babys, wo die Mütter gerne mit Fenchelöl den Nabel einreiben, oder dem neuen Erdenbürger Fencheltee verabreichen.

Die Chinesen beschreiben die Wirkung des Fenchels als warm. Fenchel vertreibt die Magenkälte und stärkt das Nieren-Yang.

Fenchel gilt als klassisches Mittel bei Darmkrämpfen und Durchfall, vor allem als nebenwirkungsfreies Heilmittel bei Babys und Kleinkindern. Er ist wahrscheinlich das erste Heilkraut, mit dem ein Säugling in Kontakt kommt. Der Tee aus Fenchelsamen wird gegen Blähungen und Verdauungsbeschwerden von Kindern eingesetzt, fördert aber auch die Milchbildung stillender Frauen (wie Anis). Außerdem reagieren Babys gut darauf und schlafen ruhiger. Erwachsene trinken den Fenchelaufguss nach dem Essen zur Unterstützung der Verdauung. Reichlich davon erleichtert das Abnehmen. Der Fenchel wirkt auch leicht menstruationsfördernd und lindert die damit zusammenhängenden Krämpfe. Auch in den Wechseljahren bringt er eine angenehme Linderung.

Die ätherischen Öle werden aber nicht nur über den Magen-Darm-Trakt, sondern auch über Haut und Lunge aufgenommen. Wir in der Volksmedizin bringen dies auf folgenden Nenner: Anwendungen von Kraut oder Samen machen ein frohes Gemüt, gesunden Teint, guten Atem, lösen Schleim, räumen schlechte Stoffe aus dem Körper und vertreiben Unterleibskrämpfe. Fenchel ist ein probates Mittel bei Magenschwäche, Katarrhen und Husten. Kinder können einem Löffel Honig mit verdünntem Fenchelöl nicht widerstehen.

Wenn öfters Fenchel auf den Tisch kommt, sollte es reichlich gebraucht werden. Die Blätter verleihen den Soßen, welche zu Fischgerichten gereicht werden, einen angenehm süßlichen Geschmack und können auch hervorragend zum Würzen von Fleischgerichten verwendet werden. Mit den Samen bestreut man Suppen, Gemüse, Salate, Fisch und Fleisch.

Der äußerliche Gebrauch der Fenchel ist nicht weniger vielseitig. Bei entzündeter Brust hilft Fenchelwurzel, die man weich kocht und lauwarm auflegt. Frischer Fenchelsaft leistet bei Augenentzündungen und Augenschwäche gute Dienste. Man kann mehrmals täglich Kompressen auflegen, besonders bei Bindehautentzündung oder entzündeten, roten Augen. Ein Fenchelbad ist ein wunderbarer Weichmacher für die Haut.

Bei folgenden Krankheitsbildern sollte man an Fenchelprodukte, gerne auch aus der Apotheke, denken: Appetitlosigkeit, Bindehautentzündungen, Blähungen, Drei-Monats-Koliken bei Säuglingen, Verdauungsschwäche, Bronchitis, trockener Husten, Asthma, Keuchhusten, Halsinfektionen, Erkältungen, Lidrand-Entzündungen, Geschwüre und Magenschmerzen, Migräne, zur Unterstützung bei Epilepsie, Schlaflosigkeit, Insektenstiche, Herzschwäche.

Rezepte für die Gesundheit

Fenchel-Essig: ¼ l Weißweinessig und ¼ l Weißwein mischen. Je 2 EL frisches Fenchelkraut oder Fenchelknolle und Dill-Spitzen zufügen. Aufkochen und in ein verschließbares Gefäß abfüllen. Eine Woche ziehen lassen, dann abfiltern. Als Geschenk in eine hübsche Karaffe füllen und frische Fenchelblätter beigeben.

Fenchel-Sandwich: Eine Fenchelknolle fein raspeln oder in dünne Scheiben schneiden, anstatt Salatblättern oder Tomaten auf ein Weißbrot oder Brötchen legen. Birne, Käse, Schinken oder Salami passen perfekt dazu.

Blähungs-Teemischung: 40 gr. Fenchel-Früchte (=Samen), 40 gr. Anis-Früchte (= Samen), 20 gr. Kamillenblüten, pro Tasse Tee einen Esslöffel Teemischung. Mit kochendem Wasser übergießen und 10 bis 15 min. ziehen lassen. Danach abfiltern und den Tee in kleinen Schlucken trinken.