Feine Poesie im Spaichinger Wohnzimmer

Ingrid Kappeler, langjähriges Mitglied der Kabarett-Gruppe „Die Liederspenstigen“, ist auf Einladung der Volkshochschule im Spaichinger Gymnasium aufgetreten. Sie begleitete sich in ihrem Soloprogramm „Vorbeischwimmer“ selbst an Flügel, Gitarre und an einem Hang – einer Schweizer Instrumentenerfindung, bestehend aus zwei Halbschalen aus Stahlblech. Schon nach dem ersten Lied hatte sie mit ihren treffenden und fein gereimten Beobachtungen die Zuhörer auf ihrer Seite.

Die Wohnzimmer-Atmosphäre des dieses Mal gewählten Aufführungsorts im Musikraum des Gymnasiums tat ein Übriges, einen sehr persönlichen Kontakt zum Publikum herzustellen. Getragen wurden Anmoderationen und Liedtexte von der Erkenntnis, dass das Leben schon alleine dann lustig ist, wenn man genau hinschaut. Nicht die großen Schenkelklopfer, sondern fein Beobachtetes und gelungen Gereimtes standen im Vordergrund, wenn auch schwarzer Humor, gesunde Derbheit sowie Überlegungen zu Männern mit Schal, attraktiven Metzgern und dem schwäbischen Traummann ihren Raum bekamen.

Überhaupt: Immer wieder sang Kappeler auch mundartlich, den wenigen Nichtschwaben wurden davor die wichtigsten Begriffe erklärt, beim Lied über das Gräble etwa, also dem lebenslangen Sehnsuchtsort, der Ritze zwischen den Matratzen im ehelichen Elternbett. Das nostalgische Lied über das Sandmännchen geriet zum Chor, das gesamte Publikum sang, leise und innig, mit; es folgten nachdenkliche Texte wie ein Lobgesang auf die Melancholie. In „Spaziergang durch Bielefeld“ schließlich begleitete sich Kappeler an dem zart schwingenden Hang: „Es ist doch gar nicht wichtig, wichtig zu sein“, erkannte sie. Erst Stille. Dann begeisterter Applaus und mehrere Zugaben.