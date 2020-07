Feierliche Zeugnisübergabe an Realschule Spaichingen

Die Abschlussfeier der Realschule Spaichingen hat wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr für die Absolventen getrennt und zeitlich versetzt im Pausenhof der Realschule stattgefunden.

Wenn man am Ende einer langen zehnjährigen Schulzeit die Abschlussprüfung mit Erfolg bestanden hat, dann freue man sich darauf, für die erbrachte Leistung das lang ersehnte Zeugnis überreicht zu bekommen, heißt es in der Pressemitteilung der Realschule. Üblicherweise geschieht das im Rahmen einer feierlich gestalteten Abschlussfeier. Der Realschule Spaichingen war es wichtig, dass die Übergabe der Mittlere-Reife-Zeugnisse auch zu Coronazeiten in einem feierlichen Rahmen stattfinden konnte.

Während sich in den vergangenen Jahren alle Abschlussklassen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern, Eltern und Freunden zu einer gemeinsamen Feier mit Zeugnisübergabe in der Stadthalle trafen, fand in diesem Jahr die Feier getrennt und zeitlich versetzt im Pausenhof der Realschule statt, damit die Hygienevorschriften und Abstandsregeln eingehalten werden konnten.

Zu Beginn der Feier begrüßte Patrick Fedorenko am Klavier die Gäste, bevor Schulleiter Holger Volk in seiner Rede Bezug auf die Herausforderungen der letzten Wochen und Monate nahm und sie mit dem Zitat von Winston Churchill „Lass niemals eine Krise ungenutzt“ schloss.

In ihren Grußworten warfen die Elternbeiratsvorsitzenden Jochen Merkt und Jörg Rommelfanger noch einmal einen Blick zurück und wünschten für den weiteren Lebensweg das Beste.

Corona-bedingt erhielten die Schülerinnen und Schüler ihre Zeugnisse einzeln, vom Klassenlehrer überreicht. Die Preise der Stadt für besonders gute Leistungen überreichte der Bürgermeisterstellvertreter Werner Reisbeck. Er wünschte den Schülerinnen und Schülern alles Gute für ihren weiteren Lebensweg.

Die Zeugnisübergabe der Realschule Spaichingen war zwar Corona-bedingt völlig anders als alle bisherigen Abschlussfeiern, was jedoch der feierlichen Stimmung keinen Abbruch tat. Die Abschlussschüler traten mit ihrem Zeugnis in der Hand gut gelaunt ihren Heimweg an und damit den ersten Schritt in eine neue Lebensphase.

Abschlussklasse 10 a: Chris Bühler, Viktoria Milowanow, Mara Moser, Bianca Plünske (Lob), (alle Balgheim), Jonas Fetzer (Lob), Moritz Fetzer (beide Denkingen), Jonas Hauser, Alexej Jangalycev, Justin Schmirer (alle Aldingen), Leon Hielscher, Eduard Lamparter, Tom Neininger, Silas Schäfer, Leo Scherf, Sebastian Schmidt, Justin Zeiser, Alina Mancino, Emily Meissner, Asli Simsek (Lob), Esma Yelken (Lob) (alle Spaichingen), Alexander Honeker, Leonie Gerke, Melissa Lipinski, Luisa Schöttle (Lob), Jana Zepf (Preis) (alle Dürbheim), Elias Link (Hausen), Anton Sestakov (Gunningen), Nadine Granzow (Trossingen), Viktoria Nagel (Mahlstetten)

Abschlussklasse 10 b: Phil Aszmons, Oliver Barczewski, Emma Dreher (Preis), Jule Höll, Sara Walther (alle Denkingen), Elias Boob, Lenny Geiger, Fabio Krucker (Lob), Benjamin Metzker, Lukas Schmidt, Paul Seeger, Coline Drechsel (Preis), Lena Fetzer (Preis), Eisabeth Oldenburg (Preis), Kaya Stier (Preis), Ivana Zec, Lilija Zubkov (alle Spaichingen), Tim Niemann, Hanna Klöcker (Lob), (beide Hausen), Daniel Ragg (Preis), Jannik Zepf (Preis), Niklas Zepf (Preis), (alle Dürbheim), Esma Batagan, Yara Furiak (Preis), Fabienne Obergfell (alle Aldingen)

Abschlussklasse 10 c: Linus Aberle, Kevin Ehmann (Lob), Igor Kindsfater (Lob), Orhan Simsek, Lea Albrecht, Cagla Avci, Vanessa Bösch, Meryem Demirhan, Lara Foll, Anne Greger (Lob), Inse Kube (Preis), Elena Martin, Hannah Martin, Erin Moser (Lob), Victoria Müller (Lob), Evelyn Schmidt (Preis), Beyza Ünlü (Preis) Isabel Waterlot (Lob), Jacqueline Winze (Lob) (alle Spaichingen), Alexej Plato (Lob), Sarah De Pascalis (beide Aldingen), Marcel Ulrich (Balgheim), Melina Vosseler (Rietheim-Weilheim).

Für die Jahresbestleistungen in den einzelnen Fächern erhielten folgende Schüler eine Auszeichnung der Stadtverwaltung, überreicht von Bürgermeister-Stellvertreter Werner Reisbeck.

Auszeichnungen in Deutsch: Yara Furiak, Mathematik: Coline Drechsel, Englisch: Kaya Stier, Naturwissenschaftliches Arbeiten: Niklas Zepf, Technik: Niklas Zepf, Mensch und Umwelt: Beyza Ünlü, Französisch: Yara Furiak, Sport: Emma Dreher, Musik: Daniel Ragg, Bildende Kunst: Asli Simsek.