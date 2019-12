Feierliche Kirchenmusik erklingt in der Weihnachtszeit

Die Gottesdienste und Feiern in der Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul an Weihnachten 2019 werden von der Kantorei unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Georg Fehrenbacher wieder mit festlicher Kirchenmusik umrahmt. Ein musikalischer Höhepunkt ist die Haydn-Messe „Missa Sancti Nicolai“ am ersten Weihnachtsfeiertag.

Am Heiligen Abend, 24. Dezember, wird die Kinder- und Jugendkantorei im Rahmen des Familiengottesdienstes um 16.30 Uhr das Krippenspiel „Der Stern von Bethlehem“ für Kinderchor, Oboe und Klavier von Klaus Heizmann aufführen. Im Mittelpunkt der Handlung stehen diesmal die drei Weisen aus dem Morgenland.

Die Christmette um 21 Uhr wird vom Kirchenchor mit weihnachtlichen Motetten mitgestaltet, unter anderem dem „Transeamus“ von Schnabel, der Motette „Menschen, die ihr wart verloren“ von Tambling sowie Liedern im Wechsel Chor-Gemeinde. Volker Schweizer spielt die Orgel.

Bereits 20 Minuten vor Beginn und im Gottesdienst erklingt Kammermusik für Querflöte (Martina Glückler), Oboe (Elisabeth Hurlebusch) und Orgel (Georg Fehrenbacher).

Am ersten Weihnachtsfeiertag, Mittwoch, 25. Dezember, wird der Kirchenchor im Gottesdienst um 10.30 Uhr die „Missa Sancti Nicolai“ von Joseph Haydn für gemischten Chor, Soli, Streichorchester, Oboen, Hörner und Orgel zur Aufführung bringen. Außerdem werden „Christe redemptor omnium“ für Soli, Chor und Orchester von Aemilian Rosengart, einem oberschwäbischen Meister und weitere Lieder für Orchester, Orgel, Chor und Gemeinde zu hören sein.

Als Solisten wirken Ute Gerteis, Kira Bögelspacher, Andreas Gerteis, sowie Bernd Thern mit. Wilfrid Striker spielt die Orgel. Am Abend um 18.30 Uhr ist die Gemeinde dann eingeladen, den Festtag mit der mehrstimmig gesungenen Weihnachtsvesper ausklingen zu lassen, wieder mit Volker Schweizer an der Orgel.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag, Donnerstag, 26. Dezember, wird der Kirchenchor die Orchestermesse auf dem Dreifaltigkeitsberg im Rahmen des Gottesdienstes um 9.30 Uhr nochmals singen.

An Silvester gestaltet der Kirchenchor den Jahresabschlussgottesdienst um 18 Uhr in der Stadtpfarrkirche mit. Am Erscheinungstag, Montag, 6. Januar 2020, singt die Gregorianikschola (als Sternsinger) im Gottesdienst um 9 Uhr in Hofen.