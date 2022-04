Feier im Jugendlcub für guten Zweck

Im Jugendclub Spaichingen ist jüngst endlich wieder gefeiert wordne. Der auf 800 Euro aufgestocke Erlös der Party geht an die PrioKid gGmbH in Tuttlingen, die sich gerade um Geflüchtete aus der Ukraine kümmert.

Nach coronabedingter ,,Veranstaltungspause“ war dies die erste richtige Feier im Jugendclub. Dementsprechend hoch war das Interesse der Besucher, so Tim Bockmüller vom Jugendclub-Team in einer Mitteilung: „Man merkt, dass vor allem die Jungen raus möchten.“ Rund 80 Gäste feierten mit – alles unter strenger Kontrolle der 3G-Regeln am Eingang, um so sicher wie möglich feiern zu können. Die Veranstaltung war ausdrücklich ab 18 Jahren. Sonst ist der Jugendclub ab 14 oder 16 Jahren zugänglich. Das Motto lautete ,,Back To Summer – Malle Party”. Auch die Dekoration und das Ambiente waren auf das Motto abgestimmt. DJ All Night Long legte die Musik auf.

Das Jugendclub-Team hat sich dazu entschieden, den Gewinn zu spenden und hat die Summe auf 800 Euro aufgerundet. Die Spende geht an ,,PrioKid“ aus Tuttlingen, die sich um viele ukrainische Geflüchtete, vor allem Kinder und Jugendliche, kümmern. Die Summe konnte erreicht werden, weil die Brauerei und die Getränkefirma Zisch Preisnachlässe gewährte. Der Jugendclub hat inzwischen acht Vorstandsmitglieder; sie haben die Veranstaltung komplett selbst organisiert und durchgeführt.

Weitere Feste für den Sommer sind in Planung.