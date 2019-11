FDP Spaichingen wählt neuen Vorstand

In einer gut besuchten Mitgliederversammlung, so die Pressemitteilung des FDP-Stadtverbands, hat die FDP Spaichingen einen neuen Ortsvorstand gewählt. Neuer Vorsitzender ist der 28-jährige Marcel Aulila, der einstimmig von den Mitgliedern gewählt worden sei.

Vertreten wird er von seinem ebenfalls neu gewählten Stellvertreter Ingo Hasselbrinck. Die beiden werden unterstützt durch die Beisitzer Sarah Broghammer, Ludmilla Eferl, Alfred Leopold, Oliver Lenhardt, Christopher Storz und Adrian Wank.

Marcel Aulila, der für die Liberalen auch im Gemeinderat und Kreistag sitzt, warb in seiner Bewerbungsrede dafür, dass der FDP Ortsverband mit heute 32 Mitgliedern wieder präsenter im alltäglichen Leben der Spaichinger werden müsse, heißt es in der Pressemitteilung. Nur so könne man in den Dialog mit den Bürgern kommen und sie von der liberalen Idee überzeugen: „Dass die Freiheit des Einzelnen und nicht das Kollektiv im Mittelpunkt guter Politik steht und dass die FDP Spaichingen für eine sachliche Kommunalpolitik steht“, wird Aulila in der Pressemitteilung zitiert.

Die nächste Veranstaltung des Ortsverbands ist der monatliche Stammtisch am Dienstag, 3. Dezember, zu dem alle Interessierte eingeladen sind. Außerdem wolle man in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im Januar etwaige Bewerber für die Bürgermeisterwahl um Vorstellung der Person und Ziele bitten.

Der bisherige Ortsvorsitzende Leo Grimm war nach zwölf Jahren als Mitglied im Ortsvorstand nicht mehr zur Wahl angetreten. In seinem Rechenschaftsbericht erinnerte er sich an Gründung des Ortsverbandes im Jahr 2007, berichtete über die Arbeit der vergangenen Jahre und sagte laut Pressemitteilung der FDP: „Wir haben vieles erreicht, allem voran die kommunalen Mandate im Gemeinderat und im Kreistag. Zwischenzeitlich waren wir einer der größten FDP-Ortsverbände in der Region und konnten aktiv die Politik in Spaichingen mitgestalten.“ Besonders stolz, so seien sich die beiden ehemaligen Vorsitzenden Leo Grimm und Oliver Hirt einig gewesen, sei man auch darauf, dass der Generationenwechsel nun geglückt ist und der Verband künftig von vielen frischen Gesichtern geführt werde, heißt es weiter.

Die Mitgliederversammlung, so die Mitteilung, würdigte seinen Verdienst und ernannte Leo Grimm einstimmig zum Ehrenvorsitzenden des Ortsverbands.