FDP Ortsverband wählt Oliver Hirt

Sichtlich schwer fiel es dem Vorsitzenden des FDP Ortsverbandes, Thomas Winker, als er den anwesenden 25 Mitgliedern bei der Jahreshauptversammlung im Ochsenstüble seinen Entschluss bekanntgab, sich nicht für eine zweite Amtszeit als erster Vorsitzender zur Verfügung stellen zu wollen. Gewählt auf zwei Jahre wurde für ihn Oliver Hirt.

Aus privaten und zeitlichen Gründen wolle Winker das Amt lieber ihm überlassen, der sich für die kommenden Aufgaben bei der Bundestagswahl im Herbst und bei den Kommunalwahlen im nächsten Jahr dem Ortsverband zu 100 Prozent widmen könne.

Oliver Hirt, Rechtsanwalt, ist Mitglied der Gemeinderatsfraktion im Spaichinger Rat. Der zweite Vorsitzende, Gottfried Forster, wurde in seinem Amt bestätigt und Norbert Zerr als Schriftführer gewählt. Christian von Rosenberg, bisheriger Geschäftsführer, verlässt zum Jahresende Spaichingen und wird sein Amt niederlegen. Der Posten des Geschäftsführers wird nicht mehr neu besetzt. Neu im Vorstand ist Marcel Aulilla, erster Vorsitzender der Jungliberalen in Spaichingen. Aulilla wurde einstimmig kooptiert, um ihm einen Platz im Vorstand des FDP Ortsverbandes einzuräumen. Die Anzahl der Beisitzer wurde von fünf auf sieben Personen erweitert.

Neben Thomas Winker richteten auch der stellvertretende Kreisvorsitzende der FDP, Paul Haug, und der Spaichinger Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher Grußworte an den Spaichinger Ortsverband. Schuhmacher wies darauf hin, dass die Prognosen für die FDP bundesweit leider nicht so gut aussehen und dass mit der Alternative für Deutschland für die kommende Bundestagswahl noch ein weiterer Bewerber um die Wählergunst hinzukomme, der vielen Wählern aus der Seele spreche.

Oliver Hirt betonte, dass das Verhältnis im Spaichinger Gemeinderat öffentlich in einem falschen Licht dargestellt werde und verwies dabei auf viele andere Gemeinden in denen das Miteinander im Gemeinderat wesentlich schlechter aussehe, als es in Spaichingen tatsächlich der Fall ist.

Der Spaichinger FDP-Landtagsabgeordnete Leopold Grimm informierte die Mitglieder über die Entwicklungen im Stuttgarter Landtag. Dabei sprach er Themen an wie Stuttgart 21, die Gäubahn, die Verkehrspolitik, insbesondere die Umgehungsstraße West in Spaichingen, den Bereich Schulpolitik, speziell auch in Hinsicht auf die Spaichinger Hauptschule und auch den Bereich Breitbandversorgung in Spaichingen und die Entwicklung im Bereich Windkraft. Grimm sprach sich gegen die Gemeinschaftsschulen aus und forderte eine Stärkung des bewährten Schulsystems und gleichzeitig eine Stärkung der Hauptschulen, den Wegfall der Grundschulempfehlung betrachtet er als negativ. Die Umgehungsstraße West, sollte sie nicht in naher Zukunft kommen, sieht Grimm als Traumschloss an, man müsse sich irgendwann einmal von diesem Gedanken verabschieden, sollte 2015 keine Zusage erteilt werden.