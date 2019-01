FDP-Kreisrat unterstützt CDU-Statement zur Klinik

„Da gehe ich mit“, erklärt der Spaichinger FDP-Kreisrat Leo Grimm in einer Pressemitteilung zur Verlautbarung der CDU-Kreistagsfraktion, die eine übereilte Entscheidung zum Klinikstandort Spaichingen ablehnt. und auch deren Einschätzung der Bedeutung des Spaichinger Krankenhauses für Spaichingen und den nördlichen Landkreis.

Leo Grimm, der auch Vorsitzender des FDP-Ortsverbandes und der Gemeinderatsfraktion der Liberalen in Spaichingen ist und von 2011 bis 2014 im Landtag war: „Die CDU-Entscheidungsbremse ist richtig. Noch stehen wir am Anfang einer Diskussion, welche die Menschen im ganzen Kreis Tuttlingen betrifft. Wenn Politiker behaupten, dass sie den Menschen nahe sein wollen, dann müssen sie es in diesem Fall zeigen. Wann sonst?"

Der Kommunalpolitiker äußert sich irritiert über eine plötzliche Eile, mit der eine Diskussionslawine über die Schließung des Spaichinger Krankenhauses losgetreten worden sei, ohne dass der zuständige Kreistag als Vertretung der Bürger im Kreis Tuttlingen das Thema erörtert habe.

„Wir müssen darüber nachdenken und sprechen, wie wir die medizinische Versorgung im Kreis Tuttlingen verbessern und nicht, wie wir sie verschlechtern können. Für mich heißt das: Spaichingen und Tuttlingen stärken. Wofür in Spaichingen Platz ist, das muss in Spaichingen bleiben und eventuell ausgebaut werden. Dies gilt ebenso für Tuttlingen. Wir müssen im Kreis über den Tellerrand sehen. Dabei sollten Formen der Organisation und Ausstattung des Klinikums an zwei Standorten hinterfragt werden. Sigmaringen zeigt, es geht, wenn man weiß, was man will.“

Noch sei nichts entscheidungsreif. „Dieses Thema erfordert gesunden Menschenverstand“, so Grimm.