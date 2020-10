FDP besichtigt Bad-Baufortschritt

Bei einer Besichtigung der Baustelle des Lehrschwimmbeckens an der Schillerschule haben sich die Mitglieder des Spaichinger FDP-Ortsverbands über den Baufortschritt informiert. Darüber berichtet er Ortsverband in einer Pressemitteilung.

Der kommissarische Leiter des Fachbereichs Planen und Bauen Gerold Honer und sein Mitarbeiter René Mörder führten die Gruppe über die Baustelle. Neben dem Rohbau aus Beton konnte im Innenbereich bereits das eigentlich Edelstahl-Becken mit den Abmessungen von 12,5 auf 8 Metern sowie einer Tiefe von bis zu 1,35 Metern begutachtet werden.

Das Bad teile sich in Zukunft einen neu geschaffenen Eingang, mit der alten Mehrzweckhalle Schillerschule, der die beiden Gebäudeteile miteinander verbinde. Ortsvorsitzender und FDP-Stadtrat Marcel Aulila habe insbesondere die Funktionalität des Bads gelobt: „Wir haben im Gemeinderat auf eine teure und unterhaltsintensive Bade-Oase verzichtet, weil das Bad in erster Linie dazu dienen soll den Spaichinger Kindern das Schwimmen beizubringen. Deutschlandweit kann bald nur noch jedes zweite Kind schwimmen, da müssen wir mit gutem Beispiel vorangehen“, wird Aulila in dem FDP-Bericht zitiert.

Besonders beeindruckt hätten sich die Liberalen von der Technik rund um das Schwimmbad gezeigt. Über einen Gang im Keller des Gebäudes lasse sich das gesamte Becken umrunden. So sei jede Stelle des Beckens für Instandhaltung und Wartung zu jeder Zeit zugänglich. Außerdem stünden mit einer Entkalkungsanlage, modernen Filtern und einer Lüftungsanlage weitere technische Einrichtungen für die Langlebigkeit des Bads zur Verfügung. Beheizt werde das Becken umweltfreundlich mit Fernwärme vom Blockkraftheizwerk der Schillerschule. Die Bauarbeiten seien im Plan. Als nächstes würden die Fenster eingesetzt und die Fertigstellung sei für Frühjahr 2021 geplant.