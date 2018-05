Fasnetsprinzessin liest für Kinder

Knapp 60 Kinder in zwei Etappen und eine wunderschöne Prinzessin. Am Dienstag war Prinzessin Kathrin I. vom Bayernland ganz ohne Prinz in der Buchhandlung Grimms lesen & genießen zu Gast. Kinder aus den Spaichinger Kindergärten St. Raphael und dem Evangelischen Kindergarten, sowie kleine Besucher mit Ihren Müttern kamen mit und ohne Kostüm und machten es sich in der Buchhandlung gemütlich. Die Prinzessin las ihnen eine Geschichte vor und beantwortete dann viele spannende Fragen. Zum Abschluss gab es natürlich noch ein Foto und die Kinder machten sich auf den Weg zurück in den Kindergarten. (pm)