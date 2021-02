Fasnetskalender bringt Narrensamen Brauchtum nahe

Um auch dem Narrensamen ein wenig Brauchtum in den närrischen Tagen zu vermitteln, hat die Narrenzunft sich etwas besonderes einfallen lassen. Da keine Besuche in den Kindergärten und Schulen möglich sind, hat die Deichelmaus-Zunft unter der Regie von Kanzleimeister Torsten Bühler einen Fasnetskalender entworfen.

Das Prinzip ist angelehnt an einen Adventskalender, den alle Kindergartenkinder in Spaichingen erhalten haben. Für jeden Fasnetstag gibt es ein Säckchen, in dem immer etwas zur Fasnet drin ist, schreibt die Zunft in einer Pressemitteilung. So fanden die Kinder am Schmotzigen Donnerstag Konfetti, außerdem können sie unter anderem auch die Geschichte zur Deichelmaus entdecken. Zudem gibt es an jedem Tag ein Fasnetssprüchle. Die Narrenzunft hofft, den Kindern auf diesem Weg ein wenig Brauchtum vermitteln zu können.

Des Weiteren gibt es einen Malwettbewerb für Kinder bis zwölf Jahren, bei dem es auch Preise zu gewinnen gibt. Die Kinder sind aufgefordert, ein Fasnetsmotiv mit einem Herzen darauf zu malen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Mehr dazu gibt es auf der Homepage der Deichelmaus-Zunft unter: