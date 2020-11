Keine Menschenmenge, kein Prinzenpaar und trotzdem haben Steffen May und Markus Zimmerer von der Narrenzunft Deichelmaus um 19.11 Uhr auf dem Spaichinger Marktplatz laut den Beginn der fünften Jahreszeit ausgerufen. Auch das Fasnets-Motto entrollten sie dort. Sie sind sich sicher, dass der Spruch passt, gerade jetzt, sagt Deichelmauspräsident Steffen May: „Denn Fasnet ist wie Weihnachten. Sie findet auch dann statt, wenn man sie nicht feiert.“ Und auch wenn vieles anders sei als sonst: „Es ist schön, die Kappe wieder aufzusetzen.“ Damit möglichst viele das Banner sehen, soll es ausnahmsweise einige Tage hängen bleiben. Das bisherige Prinzenpaar, Prinz Werner I vom Schäberle Hoi und Prinzessin Monika I vom Banater Heidestädtchen, haben ihr Grußwort per Video auf der Facebookseite der Zunft gepostet.