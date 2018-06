Fanmeile öffnet auch zur WM

Bei der Fußball-EM vor zwei Jahren ist Premiere gewesen – zur Weltmeisterschaft wird es ab kommender Woche erneut eine „Spaichinger Fanmeile“ geben in einer Halle an der Einsteinstraße 2. Obgleich er 2016 „ein bisschen drauf legen musste“ geht Initiator Joachim Kraus „das finanzielle Risiko ein – Sponsoren haben wir nicht“.

Es ist eine Privatinitiative des Mannes, der einst beim SV Durchhausen kickte. Warum er das macht? „Es geht mir nicht darum, ein Geschäft zu machen, sondern dass in Spaichingen gemeinsam Fußball geguckt werden kann.“ Es reiche ihm, wenn „die Kosten einigermaßen gedeckt sind“. Der Eintritt zur Fanmeile, die der Heuberger Bote präsentiert, bleibe bei drei Euro, Kinder bis zehn Jahren zahlen nichts. Die Preise für Essen wie Grillwürste und Fleischküchle blieben stabil – 0,3 Liter Bier kosten zum Beispiel 2.50 Euro.

Geöffnet wird die Fanmeile mit Public Viewing auf einer fünf mal drei Meter großen Leinwand zu allen Spielen der deutschen Nationalmannschaft; so diese ausscheiden sollte, auch bei einem Halbfinale und dem Finale, sagt der 55-Jährige. Dass er trotz „enormen Zeitaufwands“ erneut eine Fanmeile starte, liege auch an Fußballerfreunden seines Sohnes, der in der F-Jugend des SVS spielt. „Sie haben ihn gefragt, ob ich wieder eine mache.“ Und da habe er ja schlecht nein sagen können. Geholfen hat auch ein Mieterwechsel in der Halle, die der Gebäudetechniker erworben hatte: Ein Express-Service ist raus, ein Gebrauchtwagenhändler geht erst Ende Juli rein. „So war ein Zeitfenster offen.“

Vor drei Wochen begannen die Vorbereitungen. Mit drei, vier Vätern von F-Jugendlichen räumte Kraus die Halle aus, stellte Theke und Kühlschränke auf. Fenster wurden mit schwarzer Folie verdunkelt, auf die 50 Fußballabbildungen platziert wurden, die die Nachwuchsfußballer ausschnitten. Die Toilettenanlage wurde renoviert. Die Sitzbänke für bis zu 240 Zuschauer sind aufgebaut, Stehtische folgen. „Bei der EM kamen zu jedem Public Viewing mehr als 200 Zuschauer“, ist Kraus zuversichtlich. Eine Zwischenwand wurde rausgenommen, die Leinwand kann dadurch zentral an der Längsseite aufgehängt werden. „Das und die Beschallung macht die Firma Light & Sound, wir hängen noch weitere Fahnen auf – und dann kann es losgehen.“

Einlass sei jeweils zwei Stunden vor Spielbeginn, Auftakt ist am Sonntag, 17. Juni, mit der Partie Deutschland gegen Mexiko, Anpfiff 17 Uhr. Neu im Programm ist ein Torwandschießen, der Heuberger Bote veranstaltet ein Gewinnspiel. Technische Probleme befürchtet Kraus nicht. „Wir haben extra eine SAT-Schüssel installiert – die Übertragungen sind sicher, da kann nichts passieren.“