Familienzentrum ist Vision von Spaichinger Kinderhaus-Leiterin

Gerne hätte Leiterin Sina Korinth dem Gemeinderat persönlich das Konzept des neuen städtischen Kinderhauses „Regenbogen“ vorgestellt. Pandemiebedingt konnte ihr Bericht bei der Bergsitzung nur schriftlich verteilt werden. Ihre Vision ist ein Familienzentrum, das nicht nur die Kinder in den Blick nimmt, sondern auch die Eltern.

Passend zu dem „modernen, hellen und offenen Haus“, das derzeit hinter dem Gesundheitszentrum (dem ehemaligen Krankenhaus) entsteht, hat sie ein aus England stammendes Konzept, das auf der offenen Arbeit beruht, für das Kinderhaus „Regenbogen“ vorgesehen. Es heißt „Early Excellence“. „Early“ bedeutet „früh“: Kinder und Familien sollen im Sinne von mehr Bildungsgerechtigkeit früh erreicht werden und passgenau und niederschwellig Unterstützung erhalten, um so Zugangsbarrieren abzubauen und Bildungschancen zu erhöhen.

„Excellence“ soll bedeuten, „dass jedes Kind in seiner Individualität exzellent ist“, um zu lernen und sich zu entwickeln – egal aus welchem Familien- und Bildungsumfeld es kommt. „Exzellenz“ bedeutet also nicht eine elitäre Förderung von privilegierten Kindern, sondern es geht im Gegenteil darum, mehr Bildungsgerechtigkeit zu schaffen,

„Es geht um einen positiven Blick auf das kindliche Lernen und die kindliche Entwicklung. Darum, wie Kinder sich die Welt aneignen, sie begreifen und verstehen.“ Dabei werde das Lebensumfeld der Kinder aktiv in die pädagogische Arbeit der Erzieherinnen mit eingebunden.

Sämtliche Erprobungs- und Entdeckungmöglicheiten, die das Kinderhaus zur Verfügung stellen wird, sollen den Tag über allen Kindern zur Verfügung stehen. Dabei wird es verschiedene „Bildungsbereiche“ geben: Rollenspiel und Theater, Bauen, Konstruieren, Lesen oder eine „Mini Uni“ zum forschen, entdecken und experimentieren.

Jedes Kind wird eine bestimmte „Bezugserzieherin“ haben, die das Kind vom Tag der Eingewöhnung bis zum Schuleintritt begleiten wird, so dass das Kind Sicherheit und Orientierung findet.

Sina Korinths Vision für den „Regenbogen“ ist die Weiterentwicklung zum Familienzentrum: Das Kinderhaus soll zum Ort der Begegnung, Beratung, Bildung und Begleitung werden, der sich am Bedarf der Familien orientiert. Als Familienzentrum soll es in Spaichingen gut vernetzt sein, um die Ressourcen und Gegebenheiten der Stadt nutzen zu können. „Mit unserem Inklusionsschwerpunkt und der Umsetzung des Early-Excellence-Konzepts“, so hofft Sina Korinth, „könnten wir gegebenenfalls als Vorzeige- und Modelleinrichtung vorangehen.“