Familienwanderung zum Funkenfeuer

Wieder einmal hat uns das Coronavirus eine längere Wanderpause beschert. Aber am Funkensonntag war es endlich soweit, dass der Schwäbische Albverein Spaichingen wieder gemeinsam seine Wanderschuhe geschnürt hat. Passend zum Tag haben wir eine Fackelwanderung unternommen, zu der wir 31 Teilnehmer zwischen unter 1 und über 60 Jahren begrüßen durften. Eine echte Familienwanderung also. Doch keine Fackelwanderung ohne Fackeln. Die haben wir am Tag zuvor mit den Kerzenreste der letzten beiden Weihnachten selbst gebaut.

Treffpunkt zur Fackelwanderung war am Parkplatz Trimm-Dich-Pfad. Von dort aus wanderten wir unter der Führung von Robert Schmid und Stefan Schrode bergan, vorbei am fertig aufgebauten Funken. Immer wieder machten wir Pausen, in denen uns Stefan Schrode Interessantes am Wegesrand erzählte. Auf Wegen, die nicht jeder kennt, erreichten wir rechtzeitig den Dreifaltigkeitsberg. Als die Sonne unterging hat die Feuerwehr den oberen Holzstoß angezündet, von dem der Funke dann auch auf unsere Fackeln übergesprungen ist. Mit dem doch noch kurzfristig möglich gemachten Fackelzug liefen wir zum Funken, der ruck-zuck lichterloh brannte. Weiteres Familienprogramm bei stefanschrode@hotmail.de.