Familie ist Pfeiler der Feuerwehr

Wie ist das, wenn man 24 Stunden sozusagen in Hab Acht!-Stellung ist? „Ohne die Frauen und Freundinnen unmöglich“, sagt Vizekommandant Joachim Balk mit Rückschau auf 40 Jahre Feuerwehrerfahrung. Die Spaichinger Feuerwehr besteht seit 150 Jahren, gegründet zu einer Zeit, als das Feuerlöschwesen landesweit in festen Strukturen und als Pflichtaufgabe organisiert wurde.

Dieses Jubiläum wird zusammen mit 30 Jahren Jugendfeuerwehr ab Freitag, 8,. Juni, im Rahmen des Kreis-Feuerwehrfestes gefeiert.

64 der 77 Männer der Einsatzabteilung kommen aus den Reihen der eigenen Jugendfeuerwehr, berichtet Kommandant Patrick Heim in einer 186 Seiten langen, ansprechend gestalteten Festschrift. Noch immer gibt es keine Mädchen und Frauen in der Wehr. Nicht, weil sie nicht aufgenommen würden, sondern, weil sich offenbar keine bewerben. Und trotzdem setzt die Wehr unbedingt auf die Frauen – auf die Familien.

„Was ist, wenn der Junior nach langem endlich mitten in der Nacht eingeschlafen ist und es geht der Piepser und alle sind wieder wach?“, fragt Balk. Oder wenn gerade Familienzeit ist und der Vater haut plötzlich ab? „Das muss man den Kindern erklären.“ Andererseits: Seine Kinder hätten ihm gespiegelt: sie hätten immer gewusst: Der Papa geht zum Menschen helfen.

Das Vorleben ist für Balk auch der zentrale Punkt in der Jugendfeuerwehr. Noch immer gibt es Wartelisten, die Wehr gewinnt für viele auch heute noch gegen Computerspiele und Handysucht. Obwohl es anstrengend ist.

Trotzdem: Die Ansprüche der Familien ändern sich, Freizeit gewinnt an Bedeutung im selben Maß, wie die Anspannung in den jeweiligen Hauptberufen steigt. Dazu kommt, dass nicht jeder Arbeitgeber Verständnis dafür hat, wenn Mitarbeiter nach einem Alarm von einer Sekunde auf die andere wegspringen. Sie müssen die Arbeitszeit dann auch nachholen.

Entlastung bringt in manchen Gemeinden, dass Mitglieder des Bauhofs auch Feuerwehrleute sind und kleinere Einsätze übernehmen können.

Klar ist spätestens seit der Rechnung des früheren und zu früh verstorbenen Kreisbrandmeisters Martin Hagen: Eine Berufsfeuerwehr in einem Flächenlandkreis wie dem Tuttlinger vorzuhalten, kommt ein Vielfaches teurer als Feuerwehrmagazine, Fahrzeuge und Technik und Ehrenamtsentschädigungen aller Feuerwehren zusammen, wäre fast unbezahlbar.

Daher ist für Balk nicht nur die gezeigte Wertschätzung ein wichtiger Motivator, der sich für ein Gemeinwesen letztlich „lohnt“. Sondern auch die Einbeziehung der Familien, um die Sicherheit der Bevölkerung auch in Zukunft zu gewährleisten. Zum Beispiel könnte ein Spielbereich für die Kinder der Wehrleute helfen. Wenn der Vater Schläuche wäscht oder sonst etwas erledigen muss, können die Kinder mitkommen. Oder für die Zeit der Übungen, sonstige Weiterbildung oder Arbeit im Magazin: Warum nicht über einen Fitnessraum für die Frauen und Freundinnen nachdenken?

Klar ist für Balk ohnehin, dass die Motivation immer aus Idealismus kommen muss, auch wenn für den einen oder andern Jungen die Faszination zunächst aus der Technik kommen mag. Die Befriedigung, auch belastende Einsätze wie Selbstmorde oder tödliche Unfälle zu verwinden, komme letztlich aus dem Wissen, Menschen zu helfen. etwa der Oma, die nicht mehr selbstständig aus der Wohnung raus kann, oder dem Kleinkind, das man so lange auf dem Dach festhält, bis die Drehleiter da ist.

Widrigkeiten der modernen Zeit sind aber auch ganz anderer Art: Heute arbeitet man in einer Firma unter großem Druck, verdient gutes Geld – aber man baut sein Haus nicht mehr selbst, die Kinder keine Baumhäuser mehr, man weiß nicht mehr mit Säge, Leiter und anderem Handwerkszeug umzugehen. Genau diese Fähigkeiten braucht ein Feuerwehrmann aber.

Sie lernen es, schauen es sich von den Jugendwarten ab. „Florian Baal, der lebt das“, sagt Joachim Balk. Dann zögen auch die Kinder mit.

Das Programm am Wochenende

Am Freitag, 8. Juni, findet zum Kreisfeuerwehrtag und zum Jubiläum das Totengedenken um 17.30 Uhr in der Friedhofshalle und abends der Festakt in der Stadthalle statt.

Am Samstag, 9. Juni, nehmen ab 9 Uhr 17 Wertungsrichter aus dem Landkreis an verschiedenen Stationen die Leistungsspange der Jugendfeuerwehr ab. Dabei sind Spaichingen, Aldingen, Trossingen, Beuren und Biberach. Alles rund ums Feuerwehrgerätehaus.

Ab 18.30 Uhr gibt es nach dem Fassanstich musikalische Begleitung der Stadtkapelle und ab 21 Uhr ist Party mit der Band „Shark“.

Am Sonntag, 10. Juni, beginnt um 9 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst, an dessen Ende das neue Löschfahrzeug geweiht wird. Danach treffen sich die Feuerwehren aus dem Landkreis zum Frühschoppen, dann Mittagessen und ab 14 Uhr Schauübungen mit modernen und historischen Geräten, Demonstrationen der Jugendfeuerwehr und Kinderschminken, Hüpfburg und Karussell sowie Fahrzeugschau und eine Ausstellung zur Feuerwehr im Rahmenprogramm.

Straßen gesperrt

Die Alleenstraße ist am Samstag gesperrt, Anlieger und Kunden von „Reifen Schütz“ ausgenommen. Am Sonntag ist zudem die Sallancher Straße von der Tankstelle bis zur Hauptstraße gesperrt.