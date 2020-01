Falscher Alarm ander Schillerschule

Die Feuerwehr Spaichingen wurde am Mittwoch gegen 11.30 Uhr zu einem gemeldeten Brand in die Spaichinger Schillerschule gerufen. Eine solche Alarmmeldung tagsüber an einem Schultag lässt den Puls der Feuerwehrleute natürlich in die Höhe steigen, ist doch von einer großen Personenzahl im Gebäude auszugehen.

Die Alarmmeldung wurde von der automatischen Brandmeldeanlage der Schule abgesetzt. Beim Eintreffen der Feuerwehrkräfte war die Schule bereits unter Anleitung der Lehrkräfte evakuiert worden. Das Auslesen des sogenannten Feuerwehr-Anzeigetableaus ergab, dass ein Melder im Untergeschoss des Gebäudes Alarm geschlagen hatte. Die mit voller Montur und Atemschutz ausgerüsteten Wehrmänner begaben sich in den betroffenen Abschnitt. Ein Brandereignis konnte dort nicht festgestellt werden, wohl aber die Ursache der Alarmierung: Ein Handfeuermelder war offenbar ohne Grund mutwillig betätigt worden. Zwar war damit die anfängliche Anspannung der Wehrleute verflogen, sie wurde jedoch vom Ärger über den offensichtlichen Missbrauch der Brandmeldeanlage und des Notrufs abgelöst.

Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich der mutmaßlich böswilligen Alarmierung aufgenommen. Der Tatbestand des Missbrauchs von Notrufen kann nach Paragraph 145 des Strafgesetzbuches mit Freiheits- oder Geldstrafe bestraft werden.

Im Einsatz war die Feuerwehr Spaichingen mit einem Löschzu, bestehend aus fünf Fahrzeugen und 21 Feuerwehrangehörigen. Ebenso war die Polizei zur Einsatzstelle an der Schillerschule geeilt.