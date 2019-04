Fahrzeug brennt doch nicht

Am Dienstagabend hat die Integrierte Leitstelle Tuttlingen die Spaichinger Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand in die Obere Bahnhofstraße in Spaichingen gerufen.

Vor Ort fanden die Feuerwehrmänner ein PKW auf, in dessen Motorraum zwar eine verstärkte Wärmeentwicklung festzustellen war. Das Fahrzeug brannte jedoch nicht.

Vorsorglich klemmte die Spaichinger Wehr die Batterie des Fahrzeugs ab und verständigte ein Abschleppunternehmen. Neben der Feuerwehr Spaichingen mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften war die Polizei mit einem Funkstreifenwagen im Einsatz.