Fahrschüler lernen Erste-Hilfe

Auch im neuen Ausbildungszentrum arbeitet die DLRG (Deutsche Lebensrettungsgesellschaft) in bewährter Manier mit den bestehenden Partnern zusammen. Das berichtet die Ortsgruppe Spaichingen-Aldingen in einer Pressemitteilung. So konnten jüngst 14 Teilnehmer der Fahrschule Birk einen Kurs in Erster Hilfe absolvieren.

Neben den einzelnen Krankheitsbildern wurden die verschiedenen Verbände, die Herz-Lungen-Wiederbelebung, wie auch die Rettung einer Person aus einem Fahrzeug demonstriert und geübt.

Alle EH-Kurse für Externe bei der DLRG sind nach den Vorgaben der Berufsgenossenschaften zertifiziert. Die entsprechenden Teilnahmebescheinigungen können zur Vorlage bei den Fahrerlaubnisbehörden wie auch beim jeweiligen Arbeitgeber als betrieblicher Ersthelfer verwendet werden.

Die DLRG Spaichingen-Aldingen ist jüngst in ihr neues Ausbildungszentrum gezogen und arbeitet noch immer an der Fertigstellung mit Hilfe von Spenden und Sponsoren. Die Rettungsorganisation an Gewässern bietet Schwimmkurse, Jugendschwimmen, Rettungsschwimmausbildung, Erste Hilfe Kurse an und macht Sanitätsdienst und Wasserrettung. Kontakt: info@spaichingen-aldingen.dlrg.de