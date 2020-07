Fahrrad und Leichtkraftrad kollidieren

Schwere Verletzungen haben der 21 Jahre alte Lenker eines Fahrrades und der 16 Jahre alte Fahrer eines Leichtkrafrtades bei einem Verkehrsunfall erlitten, der sich am späten Dienstagabend gegen 23.30 Uhr auf Hauptstraße in der Einmündung der Bahnhofstraße in die Hauptstraße ereignete.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr der Fahrradfahrer zunächst auf dem an der Hauptstraße entlang verlaufenden Gehweg aus Richtung Marktplatz in Richtung Balgheim und überquerte die Hauptstraße an einem Fußgängerüberweg. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Lenker des Leichtkraftrades. Beide Fahrzeugführer stürzten auf der Fahrbahn der Hauptstraße.

Beide Unfallbeteiligte mussten durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die beiden an dem Verkehrsunfall leicht beschädigten Fahrzeuge konnten bis auf Weiteres bei dem sich an der Unfallstelle befindlichen Polizeirevier Spaichingen untergestellt werden.