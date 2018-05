Fahrkartenautomat beschädigt

Zeugen haben am Montag gegen 23.40 Uhr beobachtet, wie zwei Jugendliche Steine gegen den Fahrkartenautomaten an der Ringzughaltestelle am Bahnhof Spaichingen-Mitte warfen. Die beiden waren laut Polizei jeweils mit grauem Pullover, schwarzer Jacke sowie einer schwarzen Mütze bekleidet. Nach kurzer Zeit flüchteten die zwei Jugendlichen. Eine Überprüfung ergab, dass eine Scheibe des Automaten eingeworfen war. Vor dem Gerät lag ein Gleisschotter-Stein, Hinweise zu den Personen bitte an die Polizei Spaichingen, Telefon 07424/9318-0.