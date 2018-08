Fahrerin kollidiert mit Baum und verletzt sich schwer

Eine Autofahrerin ist am Freitagmorgen in der Hauptstraße auf Höhe des Feuerwehrhauses mit einem Baum kollidiert und hat sich dabei schwer verletzt. Die 49-Jährige war laut Angaben der Polizei mit ihrem Toyota in Folge von Unachtsamkeit nach rechts von der Straße abgekommen und gegen den Baum gefahren. Die Fahrerin wurde nach ersten Einschätzungen der Rettungskräfte vor Ort schwerer verletzt. Sie wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus nach Albstadt transportiert. Ihr Geländewagen erlitt bei dem Unfall einen Schaden in Höhe von 10 000 Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Durchgangsstraße war deshalb am Freitag für kurze Zeit gesperrt.