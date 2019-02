Fahrerin bemerkt Schaden erst daheim

Ein unbekannter Fahrer hat am Donnerstag zwischen 12.45 und 13.05 Uhr mit seinem Wagen einen Seat Leon auf dem Lidl-Parkplatz in der Hauptstraße beschädigt. Als die Seat-Fahrerin nach dem Erledigen ihrer Einkäufe zurückkam, stellte sie fest, dass der rechte Außenspiegel ihres Wagens eingeklappt war. Zu Hause angekommen, bemerkte sie, dass die komplette rechte Fahrzeugseite des Seat demoliert war. Ein unbekanntes Fahrzeug kam laut Polizei wohl bei der Vorbeifahrt zu nah an den parkenden Seat und verursachte den Streifschaden. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von mindestens 3500 Euro zu kümmern, fuhr der unbekannte Fahrer einfach weiter. Dessen Fahrzeug dürfte ebenfalls Beschädigungen aufweisen. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen (Telefon 07424-9318-0) zu melden.