Ein Autofahrer ist am Montagabend in der letzten scharfen Kurve kurz vor der „Viehweide“ von der Straße abgekommen. Der 59-jährige Mercedesfahrer war gegen 18.30 Uhr auf der K 5913 von Schura in Richtung Spaichingen unterwegs. Bei dem Unfall gab es keine Verletzten. An der Me5rcedes C-Klasse entstand ein Sachschaden von 5000 Euro. Außderdem wurden in der Kurve mehrere Verkehrseinrichtungen beschädigt.