Erst Megastau, dann Raserei: Baustellenampel sorgt für chaotische Szenen

50 Minuten mit dem Auto von Rietheim nach Spaichingen? Das ist am Dienstagabend und Mittwochmorgen Realität für Autofahrer im Berufsverkehr gewesen.

Der Grund: eine Baustellenampel in Balgheim, die für einen riesigen Stau gesorgt hatte. Doch ab Mittwochmittag sollte alles besser laufen. Die Ungeduld der gestressten Fahrer hat bereits eine Katze das Leben gekostet.

An der B 14 muss ein Kanalschacht neu gemacht werden, die Baustelle – extra in die Osterferien gelegt – ist auf etwa drei Tage ausgerichtet. Am Dienstag wurde wegen des geplanten Baubeginns am Mittwoch die Baustellenampel aufgestellt und eingeschaltet. Und dann lief sie durch. Doch so war das alles nicht geplant, so Balgheims Bürgermeister Nathanael Schwarz auf unsere Anfrage.

Geplant war, dass die Ampel zu den Hauptverkehrszeiten um 8.30, mittags und 16.30 Uhr abgeschaltet wird, damit es eben kennen Stau gibt. So sah es auch die verkehrsrechtliche Anordnung vor, so Schwarz. Er habe am Mittwochmorgen nach chaotischen und gefährlichen Szenen im Dorf am morgen mit dem Bauleiter gesprochen und die Polizei gebeten, ein Auge auf den Verkehr zu werfen.

Denn durch die Dorfstraßen und auf den Feldwegen rasten die genervten Fahrer plötzlich. Auf dem Lindenhof zwischen Balgheim und Spaichingen hat einer dabei eine Katze tot gefahren.

Schwarz hofft, dass sich mit dem Abschalten der Ampel zu den Stoßzeiten die Lage entspannt. Dann können die Fahrzeuge nämlich auf der B 14 trotz verengter Fahrbahn aneinander vorbei kommen. Denn die Kanalarbeiten sind weitgehend auf dem Gehweg. Eine weiträumige Umleitung wurde nicht angestrebt, weil eigentlich keine Einschränkungen vorhersehbar waren.

Und: „Am Freitag sollte alles erledigt sein“, so Schwarz.