Fahrer flüchtet vor der Polizei – ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Am Samstagnachmittag wollte eine Streife des Polizeireviers Spaichingen einen Autofahrer einer Fahrzeugkontrolle unterziehen. Beim Netto-Markt ergriff der Fahrer, ohne anzuhalten die Flucht, um sich der Kontrolle zu entziehen. Es entwickelte sich eine Verfolgungsfahrt, bei der der Pkw-Lenker mehrere schwerwiegende Verkehrsverstöße beging.

Über das Stadtgebiet Spaichingen setzte der Pkw-Lenker seine Flucht auf der B 14 in Richtung Aldingen fort. In Aldingen fuhr das Fahrzeug augenscheinlich ziellos durch die Ortsmitte. Hierbei wurden deutlich überhöhte Geschwindigkeiten gefahren, berichtet die Polizei. Die nacheilende Polizeistreife hatte keine Möglichkeit, das Fahrzeug anzuhalten. Nachdem der Autofahrer von der Ortsmitte Aldingen wieder zurück zur B 14 fuhr, endete die Verfolgungsfahrt im Ortsteil Winzingen. Im Amselweg stellte der Pkw-Lenker sein Fahrzeug ab und flüchtete zu Fuß weiter.

Nach einer kurzen Verfolgung konnten die Beamten den rennenden Tatverdächtigen auf einem Fußweg in Höhe des Bahnhofes festnehmen. Die Ermittlungen ergaben, dass der 31-jährige Tatverdächtige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, heißt es im Polizeibericht, und unter dem Einfluss von Drogen stand, weshalb eine Blutuntersuchung durchgeführt wurde. Die Polizei kann derzeit nicht ausschließen, dass unbeteiligte Verkehrsteilnehmer durch die zum Teil halsbrecherische Fahrweise gefährdet wurde.

Wer am Samstagnachmittag zwischen 16 und 16.15 Uhr durch die Fahrt eines grauen VW Golf, älteres Baujahr, gefährdet wurde, möge sich mit dem Polizeirevier in Spaichingen unter Telefon 07424/9318-0 in Verbindung setzen.