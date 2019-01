In der Zeit von Samstag gegen 13 Uhr bis Montag gegen 7.30 Uhr ist in der Konrad-Adenauer-Straße ein Unbekannter gegen einen parkenden Kleinlaster gefahren. Ein unbekannter Fahrer war laut Polizei in einer langen Rechtskurve mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen den parkenden VW-Transporter gestoßen. An dem Transporter entstand ein Sachschaden von 5000 Euro. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Spaichingen ermittelt wegen Fahrerflucht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Spaichingen unter der Rufnummer 07424 - 9318-0 zu melden.