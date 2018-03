Fackelträger bereiten den Funken vor

Rechtzeitig zum Fackelsonntag kam der Winter zurück. Das machte den vielen Fackelträgern nichts aus. Bereits um 17 Uhr brachte ein Laster der Stadtverwaltung die über 200 angefertigten Fackeln auf den Dreifaltigkeitsberg.

Die Kinder und Fackelträger suchten ihre selbst gefertigte Fackel aus dieser Menge heraus. So auch der sechsjährige Fabio Schönherr Marques (in der Bildmitte). Familien und Gruppen wanderten gemeinsam auf den Berg, wo sich die Fackelträger im Klostersaal stärken konnten. Bei Einbruch der Dunkelheit entzündeten alle Fackelträger ihre Fackeln am kleinen Funkenfeuer und begannen den Fackellauf in Richtung des großen Funkens bei der Bleiche. Trotz weißer Kappe auf dem Funken brannte dieser schnell. Bald waren Hexe und Besen in der durch Feuer erhellten Nacht verschwunden.