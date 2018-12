Fünf Ausstellungen und ein musikalischer Juni

Das Programm des Gewerbemuseums fürs kommende Jahr steht fest. Es bietet einen Mix aus interessanten Ausstellungen und Konzerten für Musikliebhaber. Dazu zählen eine Ausstellung über August Schellinger und ein Chopin-Abend.

Noch bis 3. März läuft die Ausstellung „100 Jahre Schneeschuhverein – 100 Jahre Skisport“ (wir berichteten). Fast nahtlos weiter geht es mit der Ausstellung „Frühlingserwachen“, die am 30. März startet. Das Ende des Winters war schon immer Inspiration für Kunst und Volkskunst; im Mittelpunkt steht die Maiglöckchen-Sammlung des Pfarrers Michael Klopp aus Spaichingen. Bereits zuvor, am 16. März, gibt der Pianist Eugéne Mursky einen Chopin-Abend.

Musikalisch weiter geht es am 2. Juni: Unter dem Leitmotiv „Musik erzählt Geschichten“ haben Schüler der Klavierpädagogin und Künstlerin Silke Martin ein Programm mit Musik und Texten zusammengestellt; der Eintritt ist frei. Bereits am Wochenende darauf erklingen erneut klassische Töne im Museum: Bariton Andreas Reibenspieß und Pianistin Giacometta Marrone D’Alberti laden zum Liederabend unter dem Motto „Liebeslieder“ mit Werken von unter anderem Wagner und Liszt. Und am Sonntag, 16. Juni, werden erneut Ariane Burstein (Cello) und Roberto Legnani (Gitarre) im Gewerbemuseum spielen.

Nach dem musikalischen Juni setzt sich der Veranstaltungsreigen in den Monaten darauf mit drei weiteren Ausstellungen fort: Ab 30. Juni widmet sich die erste Albert Schellinger, der von 1901 bis 1960 lebte. Viele ältere Spaichinger haben den Pädagogen noch als Lehrer erlebt, andere kannten ihn laut Museum als Organisator und Kunstmaler. Die Schau ist bis 15. September zu sehen. Bilder von Leonhard Lang (1944 bis 2017) werden ab 28. September (bis 10. November) in der Ausstellung „Technik - Form - Farbe“ gezeigt. Er verbrachte seine letzten Lebensjahre in Spaichingen, wo der Techniker seit den 1990er Jahren als freischaffender Künstler tätig war. Vor allem seine „Lines“-Bilder heben sich von üblichen abstrakten Bildern ab.

Den Abschluss macht ab 30. November eine Krippenausstellung des Spaichinger Heimatvereins. Seit den frühen 1990er Jahren gehören deren Ausstellungen zu den Höhepunkten der Vorweihnachtszeit in der Stadt. In Szene gesetzt werden in erster Linie heimatliche Krippen und Krippenfiguren.