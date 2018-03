Führungswechsel im Musikverein Balgheim

Nach 14-jähriger Vorstandstätigkeit hat der Erste Vorsitzender des Musikvereins Balgheim, Norbert Hafner, sein Amt zur Verfügung gestellt. Zu seiner Nachfolgerin wählte die Hauptversammlung Sabine Eisold.

Norbert Hafner war vier Jahre lang Zweiter Vorsitzender und zehn Jahre Erster Vorsitzender. Er sagte, dass ein Führungswechsel nach so langer Zeit einfach notwendig wäre. Auch aus gesundheitlichen Gründen würde er sich nicht mehr zur Wahl stellen.

Bürgermeister Götz leitete die Wahlen. Zur Ersten Vorsitzenden wurde auf zwei Jahre Sabine Eisold gewählt; Beisitzer Heinrich Aicher gab nach 14 Jahren sein Amt an Christine Schneck ab (zwei Jahre); das Wirtschaftsteam Veronika Hafner und Bärbel Werth wurde wiedergewählt (ein Jahr); der Jugendeiter Thorsten Zintgraf gibt sein Amt nach drei Jahren an Diana Honer ab (ein Jahr); Kassenprüfer Peter Hug wurde wiedergewählt und für Karl-Heinz Dreher neu im Amt ist Klaus Berchtold jeweils für ein Jahr. Zur Zweiten Vorsitzenden und damit Nachfolgerin von Sabine Eisold in diesem Amt wurde Monika Mink auf ein Jahr gewählt. Ihr Amt als aktive Beisitzerin wurde durch Norbert Hafner neu besetzt auf ein Jahr. Da Diana Honer das Amt des Jugendleiters übernommen hat, wurde Sigrid Götz als neue Schriftführerin auf ein Jahr gewählt.

Nach den Wahlen bedankte sich Norbert Hafner nochmals bei allen Ausscheidenden mit einem Präsent. Ebenfalls ein Präsent bekamen die aktiven Musiker des Jahrgangs 1967 und die langjährige Notenwartin Veronika Hafner. Die neue Vorsitzende, Sabine Eisold, bedankte sich nochmals bei Norbert Hafner für seine sehr gute Führungsarbeit all die Jahre. Auch er bekam ein Geschenk.

Vorsitzender Norbert Hafner hatte zuvor in seinem letzten Vorstandsbericht die Einsatzbereitschaft der Musiker gelobt, die im vergangenen Jahr – das erste Jahr mit dem neuen Dirigenten Balint Takacs – insgesamt 13 Auftritte, davon drei Konzerte, bewältigt haben. Höhepunkte waren das Konzert in Aldingen mit dem Projekt-Orchester Aldingen-Balgheim, das Sommerfest, das Jahreskonzert in Balgheim sowie der Gegenbesuch beim Musikverein Unterdigisheim.

Dirigent hat auch Jugendkapelle übernommen

Im Tenorhornregister konnte der Verein durch einen Neuzugang eine Lücke schließen. Jedoch musste Kim Ehler wegen ihres Studiums ihre Arbeit als Jugenddirigentin beenden. Dirigent Balint Takacs hat deshalb die Jugendkapelle zum Anfang des Jahres ebenfalls übernommen.

Auch in diesem Jahr musste der Verein einen leichten Rückgang an Musikern in der aktiven Kapelle verzeichnen. Momentan besteht die aktive Kapelle aus 29 Musikern. Insbesondere beim Schlagzeug benötigt die Kapelle dringend Unterstützung, da deren Hauptschlagzeuger aus Berufsgründen weggezogen ist.

Die Zahl der Jungmusiker beträgt momentan 16. Einen Zugang gab es bei den Auszubildenden. Das Durchschnitts-Alter des Musikvereins beträgt 31 Jahre.

Schriftführerin Diana Honer ließ nochmals das musikalische Jahr Revue passieren. Kassierer Josef Ilg konnte eine solide und ordentlich geführte Kasse vorweisen.

Musikalischer Leiter strebt Programmerweiterung an

Der Dirigent musste grippekrank daheim bleiben, deshalb trug Norbert Hafner dessen Bericht vor. Er habe sich in dem einen Jahr im Verein gut eingelebt und blicke positiv in das Jahr 2018. Er möchte das bestehende Unterhaltungsprogramm erweitern und auch das Jahreskonzert früher vorbereiten.

Jugendleiter Thorsten Zintgraf erläuterte die Geschehnisse der PrimaMusica und der Primele im Jahr 2017. Danach gab er das Wort an Bürgermeister Helmut Götz. Dieser dankte für die Einsatzbereitschaft des Musikvereins und wünschte der Jugendarbeit viel Erfolg. Außerdem bedankte er sich bei Norbert Hafner für sein Engagement in den 14 Jahren Vorstandstätigkeit.

Auch die Ehrung für fleißige Besucher der 51 Proben im Jahr 2017 durfte nicht fehlen: Norbert Hafner und Veronika Hafner mit 47 Proben; Julian Ilg und Ruth Kauderer mit 46 Proben und Christine Tschirwitz mit 43 Proben bekamen als Dank ein kleines Präsent.